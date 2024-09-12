Анекдот дня: яке ноу-хау з’явилося в одеському ресторані

Всіх-всіх з добрим (а когось, можливо, і з мокрим) ранком! І як завжди радимо почати день з посмішки і гарного настрою, навіть незважаючи на далеко не безхмарну погоду та інші «негаразди».
Отже, ловіть свіжу порцію ранкового позитиву від «Одеського життя»:
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В одеському ресторані:
– Офіціанте, у мене в борщі муха плаває!
– Це ноу-хау від ресторану, вона вам сметану розмішує!
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– Мамо, я вмираю, матуся принеси мені мінералочки, я не можу, мені так погано. Вчора з Петровичем випили і зараз я подихаю, а Петрович пішов на роботу, а я подихаю, мамо!
– Сема, ти поц… Дивися таки сюди, на свій паспорт Сема, дивися, що тут пишуть?
– Що дивитися, маман?!! Ну бачу: Рабінович Семен Абрамович… І що?
– Сема! Рабінович Сім’йон Абрамович – це ти Сема! Ти У ПРИНЦИПІ не зможеш пити як Петровичі та Івановичі… Сема ти ідіьет!!!
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Один любитель жартів якось серед ночі надіслав своєму приятелю-єврею термінову телеграму, в якій було сказано:
«Я почуваюся чудово!»
Через день він отримує посилку вагою під 40 кілограмів, з неймовірною працею втягує її додому та відкриває. Там він знаходить величезний камінь і записку:
«Ойц, Яшо, цей камінь таки впав у мене з душі, коли я отримав твою телеграму!»
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