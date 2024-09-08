Анекдот дня: як подружжя Циммерман збиралося у ресторан

Чому це ми про тещі раптом змову? А тому як сьогоднішній одеський анекдот – таки про неї, рідну:

Подружжя Циммерман збирається у ресторан. Одягнулися, залишили світло у передпокої, включили автовідповідач, накрили папугу, вигнали кішку у двір, замовили таксі по телефону…

За кілька хвилин під’їжджає таксі. Тільки Ізя виходить з дому, як кішка прошмигнула в будинок, знаючи чудово, що раз господарі йдуть, можна буде безкарно спробувати накласти лапи на папугу.

Сара пішла до таксі, а Ізя повернувся до хати, щоб відловити тварину і вигнати надвір.

Сара, сідаючи в таксі і не бажаючи, щоб водій знав, що вдома нікого не залишається, каже, що чоловік зараз повернеться, він пішов побажати улюбленій тещі, добраніч.

Через кілька хвилин, Ізя, весь скуйовджений, виходить з дому і сідає в таксі.

– Ізенька, шо так довго?

– Сарочка, ця падла, забилася під ліжко, довелося її звідти шваброю виштовхувати. Всі руки подряпала… Довелося замотати цю тварюку в ковдру, потім тягнути цю жирну дупу сходами вниз і викинути нафіг у двір!

Хочете більше анекдотів? Їх є у нас: