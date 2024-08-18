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Анекдот дня: ким стане в цьому житті Сема?

Анекдот дня: ким стане в цьому житті Сема?

Усім привіт і з днем недільним! І ще ми маємо вам сказати: найкращий спосіб розпочати вихідний день – зарядитися порцією доброго одеського гумору. А як ще ним зарядитися, як не прочитавши анекдоти від «Одеського життя»?

І сьогодні ми дізнаємося, як визначиться в житті Сема, що розчарувало тітку Соню і на що натякає Семен Маркович:

***
– Семо, у мене до тебе чоловіча розмова. Коли ти закінчив гімназію і захотів навчатися наук, я послав тебе до Кембриджу. Ти закінчив перший ступінь і вступив до Оксфорду. Потім тебе взяли до Гарварду, де ти блискуче захистив дисертацію. Все це добре, але ти вже виріс, синку, і настав час визначитися в цьому житті.
Так яким ти хочеш стати кравцем: чоловічим чи дамським?..

Одеський кравець

***
Як казала Тетя Соня:
– З роками дедалі більше розчаровують ціни, дзеркало та аналізи.

Гроші та ціни

***
– Розочка! Ви вже три роки, як вдова… Я теж один… Не такий молодий, але дуже небідний… Ви ж розумієте, на що я натякаю?
– Семене Марковичу, так про що ж мова! Та я із задоволенням таки готова стати і Вашою вдовою!

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Редакція ПРОФІЛЬ
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