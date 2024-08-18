Анекдот дня: ким стане в цьому житті Сема?

І сьогодні ми дізнаємося, як визначиться в житті Сема, що розчарувало тітку Соню і на що натякає Семен Маркович:

***

– Семо, у мене до тебе чоловіча розмова. Коли ти закінчив гімназію і захотів навчатися наук, я послав тебе до Кембриджу. Ти закінчив перший ступінь і вступив до Оксфорду. Потім тебе взяли до Гарварду, де ти блискуче захистив дисертацію. Все це добре, але ти вже виріс, синку, і настав час визначитися в цьому житті.

Так яким ти хочеш стати кравцем: чоловічим чи дамським?..

***

Як казала Тетя Соня:

– З роками дедалі більше розчаровують ціни, дзеркало та аналізи.

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– Розочка! Ви вже три роки, як вдова… Я теж один… Не такий молодий, але дуже небідний… Ви ж розумієте, на що я натякаю?

– Семене Марковичу, так про що ж мова! Та я із задоволенням таки готова стати і Вашою вдовою!

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