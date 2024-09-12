Анекдот дня: какое ноу-хау появилось в одесском ресторане

Всех-всех с добрым (а кого-то может быть и с мокрым) утром! И как обычно советуем начать день с улыбки и хорошего настроения, даже несмотря на далеко не безоблачную погоду и прочие «негаразды».
Итак, ловите свежую порцию утреннего позитива от «Одесской жизни»:
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В одесском ресторане:
– Официант, у меня в борще муха плавает!
– Это ноу-хау от ресторана, она вам сметану размешивает!
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– Мама, я умираю, мамочка принеси мне минералочки, я не могу, мне так плохо. Вчера с Петровичем выпили и сейчас я подыхаю, а Петрович пошел на работу, а я подыхаю, мама!!!
– Сёма, ты поц…Смотри таки сюда, на свой паспорт Сёма, смотри чьто тут пишут?
– Чьто смотреть, маман?!! Ну вижу: Рабинович Семён Абрамович… И чьто?
– Сёма!!! Рабинович Семьён Абрамович – это ты Сёма! Ты В ПРИНЦИПЕ не сможешь пить как Петровичи и Иванычи… Сёма ты идиёт!!!
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Один любитель шуток как-то среди ночи послал своему приятелю-еврею срочную телеграмму, в которой было сказано:
«Я чувствую себя превосходно!»
Через день он получает посылку весом под 40 килограммов, с невероятным трудом втаскивает ее домой и открывает. Там он находит огромный булыжник и записку:
«Ойц, Яша, этот камень таки упал у меня с души, когда я получил твою телеграмму!»
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