Анекдот дня: какое ноу-хау появилось в одесском ресторане

Итак, ловите свежую порцию утреннего позитива от «Одесской жизни»:

***

В одесском ресторане:

– Официант, у меня в борще муха плавает!

– Это ноу-хау от ресторана, она вам сметану размешивает!

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– Мама, я умираю, мамочка принеси мне минералочки, я не могу, мне так плохо. Вчера с Петровичем выпили и сейчас я подыхаю, а Петрович пошел на работу, а я подыхаю, мама!!!

– Сёма, ты поц…Смотри таки сюда, на свой паспорт Сёма, смотри чьто тут пишут?

– Чьто смотреть, маман?!! Ну вижу: Рабинович Семён Абрамович… И чьто?

– Сёма!!! Рабинович Семьён Абрамович – это ты Сёма! Ты В ПРИНЦИПЕ не сможешь пить как Петровичи и Иванычи… Сёма ты идиёт!!!

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Один любитель шуток как-то среди ночи послал своему приятелю-еврею срочную телеграмму, в которой было сказано:

«Я чувствую себя превосходно!»

Через день он получает посылку весом под 40 килограммов, с невероятным трудом втаскивает ее домой и открывает. Там он находит огромный булыжник и записку:

«Ойц, Яша, этот камень таки упал у меня с души, когда я получил твою телеграмму!»

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