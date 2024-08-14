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Анекдот дня: де була заначка Фіми

Анекдот дня: де була заначка Фіми

Всім привіт і доброго ранку! Новий день уже вступив у свої права, і ми з радістю готові поділитись черговою порцією неперевершеного одеського гумору. Почніть середу на позитиві, і нехай «екватор» робочого тижня пройде легко та плідно.

І сьогодні ми дізнаємося, де ховав заначку Фіма, що сказав новонародженому синові Рабіновичу і чому Моня такий романтичний.

– Фіма, любий, заспокойся! Я таки випадково знайшла твою заначку…
– Слухай, рибо моя, не сміши мені мозок! Як можна випадково натрапити на мою заначку на антресолях, у коробці з-під телевізора, у старому рибальському чоботі дідуся Ізі, під устілкою?!

Професор і заначка

Син і татова заначка

***
Рабинович тримає на руках новонародженого сина і каже:
– Марику, шо ти плачеш? Ти маєш зрозуміти – дороги назад немає!

***
– Моня, а Ви завжди такий романтичний?
– Та ну шо Ви, Сарочка… Це тільки коли мені ночувати нема де!

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Редакція ПРОФІЛЬ
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