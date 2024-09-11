Анекдот дня: як захистити свій будинок від небажаних візитерів

Ну а найвірніший спосіб зарядитися позитивом постійні читачі «Одеського життя» знають, а тим, хто хоче і може стати такими, таки нагадуємо: почніть день із порції одеського гумору:

***

Розмовляють дві одеситки:

– Я від злодіїв вмикаю радіо.

– А я на другіх дерев’яних дверях залишаю записку: «Абрамчику, всі змії розповзлися. Збери їх, я таки не мала часу».

***

До рабина приходить єврей і каже:

– Ребе, я одружений лише три місяці, а моя дружина вже народила дитину. Як це може бути? Адже всі знають, що для цього потрібно дев’ять місяців!

Рабин подумав і каже:

– Ти жив із своєю дружиною три місяці?

– Так!

– А вона жила з тобою три місяці?

– Так!

– А один з одним ви скільки жили?

– Теж три місяці.

– Скільки буде три, три та три?

– Дев’ять…

– От і не мороч мені голову!

***

На корабель призначено нового капітана. Він звертається до команди:

– Матроси! Я хочу, щоб кожен із вас зрозумів, що цей корабель не мій і не ваш. Це наш корабель!

Із задніх рядів лунає голос Рабіновича:

– Такі давайте його продамо!

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