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Анекдот дня: як захистити свій будинок від небажаних візитерів

Анекдот дня: як захистити свій будинок від небажаних візитерів

Всім привіт і доброго ранку! Середина робочого тижня – зазвичай час напружений. Але якщо почати день з посмішки та з піднятим настроєм, все піде як по маслу, гарантуємо!

Ну а найвірніший спосіб зарядитися позитивом постійні читачі «Одеського життя» знають, а тим, хто хоче і може стати такими, таки нагадуємо: почніть день із порції одеського гумору:

***
Розмовляють дві одеситки:
– Я від злодіїв вмикаю радіо.
– А я на другіх дерев’яних дверях залишаю записку: «Абрамчику, всі змії розповзлися. Збери їх, я таки не мала часу».

Анекдот про Абрама

***
До рабина приходить єврей і каже:
– Ребе, я одружений лише три місяці, а моя дружина вже народила дитину. Як це може бути? Адже всі знають, що для цього потрібно дев’ять місяців!
Рабин подумав і каже:
– Ти жив із своєю дружиною три місяці?
– Так!
– А вона жила з тобою три місяці?
– Так!
– А один з одним ви скільки жили?
– Теж три місяці.
– Скільки буде три, три та три?
– Дев’ять…
– От і не мороч мені голову!

Рада рабина

***
На корабель призначено нового капітана. Він звертається до команди:
– Матроси! Я хочу, щоб кожен із вас зрозумів, що цей корабель не мій і не ваш. Це наш корабель!
Із задніх рядів лунає голос Рабіновича:
– Такі давайте його продамо!

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Редакція ПРОФІЛЬ
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