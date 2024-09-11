Анекдот дня: как защитить свой дом от нежеланных визитеров

Ну а самый верный способ зарядиться позитивом постоянные читатели «Одесской жизни» знают, а тем, кто хочет и может стать таковыми, таки напоминаем: начните день с порции одесского юмора:

***

Разговаривают две одесситки:

– Я от воров включаю радио.

– А я на второй деревянной двери оставляю записку: «Абрамчик, все змеи расползлись. Собери их, я таки не имела времени».

***

К раввину приходит еврей и говорит:

– Ребе, я женат только три месяца, а моя жена уже родила ребенка. Как это может быть? Ведь все знают, что для этого нужно девять месяцев!

Раввин подумал и говорит:

– Ты жил со своей женой три месяца?

– Да!

– А она с тобой жила три месяца?

– Да!

– А друг с другом вы сколько жили?

– Тоже три месяца.

– Сколько будет три, три и три?

– Девять…

– Вот и не морочь мне голову!

***

На корабль назначен новый капитан. Он обращается к команде:

– Матросы! Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что это корабль не мой и не ваш. Это Наш корабль!

Из задних рядов раздается голос Рабиновича:

– Таки давайте его продадим!

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