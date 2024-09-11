Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как защитить свой дом от нежеланных визитеров

Анекдот дня: как защитить свой дом от нежеланных визитеров

Всем привет и с добрым утром! Середина рабочей недели – как правило время напряженное. Но если начать день с улыбки и с приподнятым настроением, все пойдет как по маслу, гарантируем!

Ну а самый верный способ зарядиться позитивом постоянные читатели «Одесской жизни» знают, а тем, кто хочет и может стать таковыми, таки напоминаем: начните день с порции одесского юмора:

***
Разговаривают две одесситки:
– Я от воров включаю радио.
– А я на второй деревянной двери оставляю записку: «Абрамчик, все змеи расползлись. Собери их, я таки не имела времени».

Анекдот про Абрама

***
К раввину приходит еврей и говорит:
– Ребе, я женат только три месяца, а моя жена уже родила ребенка. Как это может быть? Ведь все знают, что для этого нужно девять месяцев!
Раввин подумал и говорит:
– Ты жил со своей женой три месяца?
– Да!
– А она с тобой жила три месяца?
– Да!
– А друг с другом вы сколько жили?
– Тоже три месяца.
– Сколько будет три, три и три?
– Девять…
– Вот и не морочь мне голову!

Совет раввина

***
На корабль назначен новый капитан. Он обращается к команде:
– Матросы! Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что это корабль не мой и не ваш. Это Наш корабль!
Из задних рядов раздается голос Рабиновича:
– Таки давайте его продадим!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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