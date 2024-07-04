Анекдот дня: як відзначити річницю весілля та делікатність по-одеськи

Все доброго ранку та настрою відмінного! І нехай не зіпсує його ні спека липнева, ні тимчасова відсутність благ у вигляді електрики. А якщо почнете день з порції позитиву по-одеськи, то точно буде вам щастя.
– Абрамчику, у нас сьогодні річниця весілля, давай курочку заріжемо!..
– А курка до того ж?.. треба Беню зарізати, він нас познайомив.
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– Уявляєш, Сара дала в газету оголошення: «Зріла, темпераментна жінка готова внести тепло та світло у твою життя».
– І багато пропозицій?
– Тільки одне. Від місцевої електростанції.
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Єврейська телеграма:
«Такі починайте нервувати, подробиці листом».
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Як в Одесі делікатно підказують про не застебнуту ширинку:
– Семо, поправте ваш галстук… Нижче… Нижче… Ще нижче… Оппа!..
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