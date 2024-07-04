Анекдот дня: як відзначити річницю весілля та делікатність по-одеськи

Одеські спортсмени здобули «золото» на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби З 23 по 27 червня в Нові-Саді (Сербія) пройшов чемпіонат Європи з греко-римської боротьби серед юнаків до 17 років – U17. У цьому турнірі українські борці посіли третє загальнокомандне місце, а в Одесу навіть привезли золоту медаль. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що таке «рАчки» і з чим їх їдять Всім привіт (ну чи шалом, це вже кому як)! І нехай ваш настрій у цей день буде виключно на висоті, незважаючи ні на спеку, ні на розпал робочого тижня.

І нехай вас гріє (напевно, краще охолоджує?) думка про те, що до вихідних не так вже й багато залишилося, а пережити літню спеку можуть допомогти комусь холодна вода, комусь вишневий компот, а комусь і кухоль пива… Бажано з нашим місцевим « делікатесом». Ось про нього ми сьогодні й поговоримо. І двома-трьома рядками анекдоту тут, мабуть, не обійтися … але хіба наші одеські «рачки» того не варті? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: хто стукає у двері одеського дворика Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: неідеальна пара та незадоволений Фіма Доброго ранку, безжурні одесити, і з першим днем ​​другого літнього місяця вас і нас усіх! Почніть день із позитиву разом із порцією одеського гумору, і нехай цей понеділок принесе вам винятково позитивні емоції. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ