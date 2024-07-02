Анекдот дня: хто стукає у двері одеського дворика

Анекдот дня: хто стукає у двері одеського дворика

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!

Одеса. Старий дворик. У двері квартири стукають грабіжники.
— Хто там?
— Не бійтеся, відчиняйте, не гості!

*****

В одеському кінотеатрі:
— Прошу вибачення, мадам, зніміть, будь ласка, ваш капелюх! Я заплатив 50 гривень за квиток і хочу хоч що-небудь побачити.
— А я за свій капелюх заплатила 500 гривень і хочу, щоб його всі бачили.

*****

— Фімо, ти можеш позичити мені тисячу гривень?
— Ні, Яшо.
— Я тобі це пригадаю!
— Ось бачиш, а якби я таки дав тобі гроші, ти б негайно забув про них…

У нас є й інші анекдоти:

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