Анекдот дня: неідеальна пара та незадоволений Фіма

Доброго ранку, безжурні одесити, і з першим днем другого літнього місяця вас і нас усіх! Почніть день із позитиву разом із порцією одеського гумору, і нехай цей понеділок принесе вам винятково позитивні емоції.
– Абрам! Навіщо Ви, інтелігентна людина, так побили Моню?
– За діло! Цей негідник спить із моєю дружиною!
– Таки шо? Якщо у людини смаки збігаються з вашими, значить, за це її треба бити?
– Так вона від нього завагітніла.
– Таки шо? Якщо хлопчик не дотримався своїх почуттів, то нехай і у вас буде маленьке щастя.
– Але все ж таки будуть говорити, як дитина схожа на Моню.
–Такі шо. Поклавши руку на серце, Абраме, подивіться на себе в дзеркало і скажіть. Тільки чесно. Таке майбутнє ви бажаєте своїй дитині? Так… І вибачтеся перед Монею.
***
З часом Яша Кац досяг уже такого віку, що йому подобалися не лише молоді одеські дівчата, а й їхні мами теж.
***
Циля:
– Знаєш шо, Фімо… От якби не ти, ми таки були б ідеальною парою…
***
Фіма, ти чого такий незадоволений?
– Усі мене терпіти не можуть, буквально усі!
– Ну навіщо ти перебільшуєш? Я таки розумію, коли ти говориш про тих, хто тебе знає, але усі – це вже перебільшення!
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