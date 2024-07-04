Анекдот дня: как отметить годовщину свадьбы и деликатность по-одесски

Одесские спортсмены завоевали «золото» на чемпионате Европы по греко-римской борьбе С 23 по 27 июня в Нови-Саде (Сербия) прошел чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет – U17. В этом турнире украинские борцы заняли третье общекомандное место, а в Одессу даже привезли золотую медаль. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что такое «рАчки» и с чем их едят Всем привет (ну или шалом, это уж кому как)! И пускай ваше настроение в этот день будет исключительно на высоте, несмотря ни на жару, ни на самый разгар рабочей недели.

И пусть вас греет (наверное, лучше охлаждает?) мысль о том, что до выходных не так уж и много осталось, а пережить летний зной могут помочь кому холодная вода, кому вишневый компот, а кому и кружка пива… Желательно с нашим местным «деликатесом». Вот о нем-то мы сегодня и поговорим. И двумя-тремя строчками анекдота тут, пожалуй, не обойтись… но разве наши одесские «рАчки» того не стоят?.. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: кто стучится в дверь одесского дворика Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: неидеальная пара и недовольный Фима Утро доброе, неунывающие одесситы, и с первым днем второго летнего месяца вас и нас всех! Начните день с позитива вместе с порцией одесского юмора, и пускай этот понедельник принесет вам исключительно положительные эмоции. ПОДРОБНЕЕ