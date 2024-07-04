Анекдот дня: как отметить годовщину свадьбы и деликатность по-одесски

Все доброго утра и настроения отличного! И да не испортит его ни жара июльская, ни временно отсутствие благ в виде электричества. А уж если начнете день с порции позитива по-одесски, то уж точно будет вам счастье.
– Абрамчик, у нас сегодня годовщина свадьбы, давай курочку зарежем!..
– А курица-то причем?.. надо Беню зарезать, он нас познакомил.
***
– Представляешь, Сара дала в газету объявление: «Зрелая, темпераментная женщина готова внести тепло и свет в твою жизнь».
– И много предложений?
– Только одно. От местной электростанции.
***
Еврейская телеграмма:
«Таки начинайте нервничать, подробности письмом».
***
Как в Одессе деликатно подсказывают о не застёгнутой ширинке:
– Сёма, поправьте ваш галстук… Ниже… Ниже… Еще ниже… Оппа!..
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