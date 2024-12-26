Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: як Сара дитячу коляску продавала

Анекдот дня: як Сара дитячу коляску продавала

Всім привіт, ранку доброго і дня виключно позитивного, так-так, навіть незважаючи на те, що світла знову немає або скоро відключать. Давайте будемо оптимістами: відключили – скоро дадуть, відключать – отже, ненадовго! Адже нас, одеситів, такими дрібницями точно не зламати!

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Ну і, ясна річ, без порції одеського гумору ми вас не залишимо. І сьогодні ми дізнаємося, як Сара оголошення давала, яка дружина найкраща і про що мріє Боря:

– Сара, ти дала оголошення про продаж коляски?
– Ось уже надрукували.
Абрам читає: «Продається дитяча коляска. Інтим не пропонувати».
– Сара, а шо тут за інтим?
– Ой, бо ти не знаєш за Одесу! Їм дай лише привід.

Запрошення на вечерю

***
– І я вам уже скажу, Фімо, шо найкраща дружина – таки сліпоглухоніма…
– Ой-вей, таки ні, мадам Песя… Вона жеж кривлятися буде…

Дружина як друг

***
Два одесити сидять на лавці у Міськсаду. Повз неї проходить дівчина в міні-спідниці.
– Ойц, було б зараз міні 18 років!..
– Бора, ти шо – з глузду з’їхав?! Через якихось 5 хвилин задоволення потім знову 40 років працювати!

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