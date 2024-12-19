Анекдот дня: що не так із зятем тітки Песи

Анекдот дня: як Сема та Софа до Нового року готуються Всім привіт-доброго ранку-шаломчик! Настрій, сподіваємося, чудовий?.. Ну як це «не зовсім»? Адже й сьогодні нас енергетики обіцяють таки порадувати… Зі світлом, кажуть, аж цілий день будемо! А ще не забуваємо, що лише якісь два тижні – і ось він, Новий рік! І таки треба починати до нього готуватись… Прямо сьогодні і навіть зараз – а допоможуть вам герої нашої сьогоднішньої одесько-гуморної історії від одеситки Марини Гарник: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: про тетю Феню з Привозу Вітаємо всіх одеситів і не тільки бажаємо успішного та продуктивного понеділка! І бажаємо щоб справи сьогодні йшли як по маслу, начальство не «наїжджало», близькі не засмучували (ну і щоб нові графіки по світу не розчарували). ЧИТАТИ БІЛЬШЕ