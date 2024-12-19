Анекдот дня: що не так із зятем тітки Песи

Усіх з добрим ранком! І чудового вам четвергового настрою! А щоб день виявився вдалим, почніть його з хвилинки позитиву від «Одеського життя».
…Одеський дворик. Тетя Песя розповідає сусідці про свого зятя…
– Добре одягнений. Зачесаний. Помитий. Приємно пахне. Черевики блищать. Сволота, загалом…
***
– Мойшо, ти де?
– Географічно чи економічно?
***
– Яша! – кричала вона. – Мене вбиває одне: невідомість! Ти можеш згинути на всю ніч, але навіть з борделя відстукай телеграму: “Мамо, я живий!”
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