Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Сара детскую коляску продавала

Анекдот дня: как Сара детскую коляску продавала

Всем привет, утра доброго и дня исключительно позитивного, да-да, даже несмотря на то, что света снова нет или скоро отключат. Давайте будем оптимистами: отключили – скоро дадут, отключат – значит, ненадолго! Ведь нас, одесситов, такими мелочами точно не сломить!..

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Ну и, само собой, без порции одесского юмора мы вас не оставим. И сегодня мы узнаем, как Сара объявление давала, какая жена самая лучшая и о чем мечтает Боря:

– Сара, ты дала объявление о продаже коляски?
– Вот, уже напечатали.
Абрам читает: «Продается детская коляска. Интим не предлагать».
– Сара, а шо здесь за интим?
– Ой, а то ты не знаешь за Одессу! Им дай только повод.

Приглашение на ужин

***
– И я вам уже скажу, Фима, шо самая лучшая жена – таки слепоглухонемая…
– Ой-вэй, таки нет, мадам Песя… Она жеж кривляться будет…

Жена как друг

***
Два одессита сидят на скамейке в Горсаду. Мимо проходит девушка в мини-юбке.
– Ойц, было бы сейчас мине 18 лет!..
– Бора, ты шо – с ума сбесился?! Из-за каких-то 5 минут удовольствия потом таки опять 40 лет работать!

Еще больше анекдотов:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua