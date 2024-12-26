Анекдот дня: как Сара детскую коляску продавала

Всем привет, утра доброго и дня исключительно позитивного, да-да, даже несмотря на то, что света снова нет или скоро отключат. Давайте будем оптимистами: отключили – скоро дадут, отключат – значит, ненадолго! Ведь нас, одесситов, такими мелочами точно не сломить!..
Ну и, само собой, без порции одесского юмора мы вас не оставим. И сегодня мы узнаем, как Сара объявление давала, какая жена самая лучшая и о чем мечтает Боря:
– Сара, ты дала объявление о продаже коляски?
– Вот, уже напечатали.
Абрам читает: «Продается детская коляска. Интим не предлагать».
– Сара, а шо здесь за интим?
– Ой, а то ты не знаешь за Одессу! Им дай только повод.
***
– И я вам уже скажу, Фима, шо самая лучшая жена – таки слепоглухонемая…
– Ой-вэй, таки нет, мадам Песя… Она жеж кривляться будет…
***
Два одессита сидят на скамейке в Горсаду. Мимо проходит девушка в мини-юбке.
– Ойц, было бы сейчас мине 18 лет!..
– Бора, ты шо – с ума сбесился?! Из-за каких-то 5 минут удовольствия потом таки опять 40 лет работать!
Еще больше анекдотов: