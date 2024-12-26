Анекдот дня: как Сара детскую коляску продавала

Ну и, само собой, без порции одесского юмора мы вас не оставим. И сегодня мы узнаем, как Сара объявление давала, какая жена самая лучшая и о чем мечтает Боря:

– Сара, ты дала объявление о продаже коляски?

– Вот, уже напечатали.

Абрам читает: «Продается детская коляска. Интим не предлагать».

– Сара, а шо здесь за интим?

– Ой, а то ты не знаешь за Одессу! Им дай только повод.

***

– И я вам уже скажу, Фима, шо самая лучшая жена – таки слепоглухонемая…

– Ой-вэй, таки нет, мадам Песя… Она жеж кривляться будет…

***

Два одессита сидят на скамейке в Горсаду. Мимо проходит девушка в мини-юбке.

– Ойц, было бы сейчас мине 18 лет!..

– Бора, ты шо – с ума сбесился?! Из-за каких-то 5 минут удовольствия потом таки опять 40 лет работать!

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