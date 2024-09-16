Анекдот дня: що таке секс по телефону?

Всім привіт і доброго ранку! І нехай погода за вікном не надто радує, та й понеділок на календарі, вашому позитивному настрою це завадити аж ніяк не повинно… Як це – «настрою немає»? Ну, значить вам таки життєво необхідна порція одеського гумору від «Одеського життя»!
– Рабіновичу, я вам уже третій анекдот про політику розповідаю, а ви все не смієтесь!
– Моня, вибачте… Я таки думав, що це новини…
***
Фіра кокетливо:
– Хаїме, ти віриш у кохання з першого погляду, чи мені ще раз пройтися перед тобою?!
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– Цилю, люба, поясни мені, що таке секс по телефону?
– Ой, Додіку, та це те саме, що обід по телевізору…
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