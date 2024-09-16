Анекдот дня: що таке секс по телефону?

– Рабіновичу, я вам уже третій анекдот про політику розповідаю, а ви все не смієтесь!

– Моня, вибачте… Я таки думав, що це новини…

***

Фіра кокетливо:

– Хаїме, ти віриш у кохання з першого погляду, чи мені ще раз пройтися перед тобою?!

***

– Цилю, люба, поясни мені, що таке секс по телефону?

– Ой, Додіку, та це те саме, що обід по телевізору…

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