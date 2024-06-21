Анекдот дня: чому дитина Борі не засинає

— Розо Марківно, а шо таке кохання?

— Ой, Софочко, все просто… Це коли заплющуєш очі таки на всі його недоліки. Потім відкриваєш — а вже двоє дітей!

*****

— Жоро, шо сталося?! На тобі таки обличчя немає!

— Та! Я запропонував Розі вийти за мене заміж, і… вона погодилася.

— Я згодна! Зараз або ніколи! — подумавши трохи, відповіла вона.

— Таки… може, ніколи? — теж трохи подумавши, запитав я.

— Ні, Жоро! Уже пізно! — відрізала вона.

*****

Привоз.

— Борю, чому в тебе дитина не засинає?

— Не розумію, Фірочка! Трясу брязкальцем, а вона не спить.

— Шо ти робиш? Ти псуєш дитині слух! Тряси скарбничку!

У нас є й інші анекдоти: