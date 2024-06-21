Анекдот дня: чому дитина Борі не засинає

Анекдот дня: чому дитина Борі не засинає

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!

— Розо Марківно, а шо таке кохання?
— Ой, Софочко, все просто… Це коли заплющуєш очі таки на всі його недоліки. Потім відкриваєш — а вже двоє дітей!

*****

— Жоро, шо сталося?! На тобі таки обличчя немає!
— Та! Я запропонував Розі вийти за мене заміж, і… вона погодилася.
— Я згодна! Зараз або ніколи! — подумавши трохи, відповіла вона.
— Таки… може, ніколи? — теж трохи подумавши, запитав я.
— Ні, Жоро! Уже пізно! — відрізала вона.

*****

Привоз.
— Борю, чому в тебе дитина не засинає?
— Не розумію, Фірочка! Трясу брязкальцем, а вона не спить.
— Шо ти робиш? Ти псуєш дитині слух! Тряси скарбничку!

У нас є й інші анекдоти:

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