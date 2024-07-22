Анекдот дня: что за хвостик торчит из сумки Фиры

І ще: будемо сьогодні з усім ввічливі та уважні і не забуваємо сказати «Доброго ранку» сусідам і не тільки. А тепер власне, і наша сьогоднішня історія про Фіру та її дуже ввічливу сусідку:

– Фіра, стійте, не біжіть. Що ви вдаєте, що вас хтось чекає вдома. Зачекайте, я маю до вас що запитати.

– Ну.

– Ага. Ось що це у вас за хвостик стирчить із сумки? Судячи з форми та запаху та мого досвіду, так це таки… стерлядь!

– Ай, таки не морочте голову. Яка стерлядь, вона ж у у Червоній книзі. І взагалі, закрийте ніс, очі та всі свої інші отвори, а то будете самі, як та стерлядь, особливо на останні літери.

– Ні, ви чули за цю промову, інтелектуальної людини. Відразу одні дієслова і всі посилального призначення. Якби ви хотіли цю красу пронести по секрету, то ви б сховали її конкретно. Так ні, виставила напоказ, шоби всі заздрилися і померли від заздрощів і напливу слини…

– Шо за шум, а бійки нема?

– Та який шум, це я з Фірою привіталася.

– І шо вона?

– Вона теж сказала, що «Доброго ранку».

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