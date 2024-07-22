Анекдот дня: что за хвостик торчит из сумки Фиры

Анекдот дня: что за хвостик торчит из сумки Фиры

Усім привіт і з добрим (сподіваємося на це) ранком понеділка! До нових трудових звершень готові? Тоді швидко встаємо, збираємося, ароматною кавою заряджаємося і… звісно ж, таки не забуваємо про наш традиційний одеський анекдот!

І ще: будемо сьогодні з усім ввічливі та уважні і не забуваємо сказати «Доброго ранку» сусідам і не тільки. А тепер власне, і наша сьогоднішня історія про Фіру та її дуже ввічливу сусідку:

– Фіра, стійте, не біжіть. Що ви вдаєте, що вас хтось чекає вдома. Зачекайте, я маю до вас що запитати.
– Ну.
– Ага. Ось що це у вас за хвостик стирчить із сумки? Судячи з форми та запаху та мого досвіду, так це таки… стерлядь!
– Ай, таки не морочте голову. Яка стерлядь, вона ж у у Червоній книзі. І взагалі, закрийте ніс, очі та всі свої інші отвори, а то будете самі, як та стерлядь, особливо на останні літери.
– Ні, ви чули за цю промову, інтелектуальної людини. Відразу одні дієслова і всі посилального призначення. Якби ви хотіли цю красу пронести по секрету, то ви б сховали її конкретно. Так ні, виставила напоказ, шоби всі заздрилися і померли від заздрощів і напливу слини…
– Шо за шум, а бійки нема?
– Та який шум, це я з Фірою привіталася.
– І шо вона?
– Вона теж сказала, що «Доброго ранку».

Цікава сусідка

Ще більше анекдотів:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk