Анекдот дня: як мадам Марік до Нового року приготувалася

А ще давайте вже починати згадувати, що Новий рік уже ось-ось до нас завітає і починати готуватися можна вже зараз. Хоча б так, як це зробила наша стара знайома мадам Марік:

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Мадам Марік до зустрічі Нового Року приготувалася наперед: стрілки терезів перевела на три кілограми назад!

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– Роза Львівна, Ви, як і раніше, виглядаєте на мільйон! Хоч і потертими купюрами…

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– Хаїме, вчора проходив повз твій будинок…

– Дякую!

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