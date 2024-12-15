Анекдот дня: як мадам Марік до Нового року приготувалася

Усіх з добрим недільним ранком! Нехай цей день стане для нас світлим і позитивним, навіть незважаючи на те, що світло, можливо, є зараз і не у всіх… Але не забуваймо все ж, що ми – одесити, а це означає, що ніякими блекаутами нас не взяти! Ну а якщо настрій зранку у вас все ж таки «так собі» радимо підняти його за допомогою порції неперевершеного одеського гумору.
А ще давайте вже починати згадувати, що Новий рік уже ось-ось до нас завітає і починати готуватися можна вже зараз. Хоча б так, як це зробила наша стара знайома мадам Марік:
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Мадам Марік до зустрічі Нового Року приготувалася наперед: стрілки терезів перевела на три кілограми назад!
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– Роза Львівна, Ви, як і раніше, виглядаєте на мільйон! Хоч і потертими купюрами…
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– Хаїме, вчора проходив повз твій будинок…
– Дякую!
Вам мало анекдотів? Такі вам сюди:
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