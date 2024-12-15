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Анекдот дня: як мадам Марік до Нового року приготувалася

Анекдот дня: як мадам Марік до Нового року приготувалася

Усіх з добрим недільним ранком! Нехай цей день стане для нас світлим і позитивним, навіть незважаючи на те, що світло, можливо, є зараз і не у всіх… Але не забуваймо все ж, що ми – одесити, а це означає, що ніякими блекаутами нас не взяти! Ну а якщо настрій зранку у вас все ж таки «так собі» радимо підняти його за допомогою порції неперевершеного одеського гумору.

А ще давайте вже починати згадувати, що Новий рік уже ось-ось до нас завітає і починати готуватися можна вже зараз. Хоча б так, як це зробила наша стара знайома мадам Марік:

***
Мадам Марік до зустрічі Нового Року приготувалася наперед: стрілки терезів перевела на три кілограми назад!

Карикатура : одеситка на терезах

***
– Роза Львівна, Ви, як і раніше, виглядаєте на мільйон! Хоч і потертими купюрами…

Рік Змії

***
– Хаїме, вчора проходив повз твій будинок…
– Дякую!

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