Анекдот дня: як лікар Сарочку за дві хвилини вилікував

І сьогодні давайте навідаємося до лікаря … Ні-ні, щоб ви, звичайно, всі були нам здорові! Лікар знадобився нашій знайомій Сарочці. І здається, зі своїм непростим завданням він цілком упорався:

– Ми вчора з Сарочкою ходили до поліклініки. Там лікар у дві хвилини вилікував усі її хвороби!

– Шо?! Це як?

– Та просто сказав їй, що всі хвороби – ознака старості, що наближається…

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