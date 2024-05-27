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Анекдот дня: як лікар Сарочку за дві хвилини вилікував

Анекдот дня: як лікар Сарочку за дві хвилини вилікував

Всім привіт! Ну що – вихідні пройшли вдало?.. А якщо ні, то вам безперечно пощастить іншим разом, а поки що швидко встаємо, «заряджаємося» кавою та іншими напоями, що бадьорять, і починаємо день із традиційної порції позитиву від «Одеського життя».

І сьогодні давайте навідаємося до лікаря … Ні-ні, щоб ви, звичайно, всі були нам здорові! Лікар знадобився нашій знайомій Сарочці. І здається, зі своїм непростим завданням він цілком упорався:

– Ми вчора з Сарочкою ходили до поліклініки. Там лікар у дві хвилини вилікував усі її хвороби!
– Шо?! Це як?
– Та просто сказав їй, що всі хвороби – ознака старості, що наближається…

Доктор та Роза Марківна

Доктор та Белла Карлівна

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