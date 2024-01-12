Анекдот дня: про обновку Сарочки

Доброго ранку, одесити! Сім’я – це місце, де ти завжди знайдеш підтримку та розуміння, незважаючи на всі негаразди. Але деякі родинні стосунки мають протилежний бік, особливо якщо це теща і зять. Про це наш ранковий анекдот четверга.
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Одесу давно визнали столицею гумору. Наше місто дало світу багатьох гумористів — письменників, акторів, клоунів та інших працівників «кумедного» жанру. Напевно, тому одесити ставляться до гумору дуже вибірково, не переносять побитих дотепів або жартів нижче пояса. І, можливо, тому новорічний виступ головних «виробників гумору» – «Кварталу 95» та «Дизель-шоу» викликав у мешканців Одеси образу та обурення.
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Доброго ранку, одесити! Зима в розпалі, сонечко нас тішить дуже рідко, свята позаду і потрібно налаштовуватись на рутину та трудові будні. Герої наших ранкових анекдотів точно знають, як вийти з новорічних свят без наслідків.
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Доброго ранку, одесити! Для продуктивного вівторка беріть каву та гарний настрій. Незважаючи на всі випробування, тримаємо лад і починаємо день разом із безжурними героями одеських анекдотів.
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Добрий день, одесити! І нехай він для всіх нас виявиться таки добрим, незважаючи на понеділок і на те, що новорічні свята повільно, але вірно, на жаль, добігають кінця…
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