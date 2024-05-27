Анекдот дня: как доктор Сарочку за две минуты вылечил

И сегодня давайте-ка наведаемся к доктору… Нет-нет, шоб вы, конечно, все были здоровы! Доктор понадобился нашей знакомой Сарочке. И кажется, со своей непростой задачей он вполне справился:

– Мы вчера с Сарочкой ходили в поликлинику. Там врач в две минуты вылечил все ее болезни!

– Шо?! Это как?

– Да просто сказал ей, шо все болезни – признак приближающейся старости…

Еще больше анекдотов есть у нас: