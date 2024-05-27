Анекдот дня: как доктор Сарочку за две минуты вылечил

Всем привет! Ну что – выходные прошли удачно?.. А если нет, то вам несомненно повезет в другой раз, а пока что быстро встаем, «заряжаемся» кофе и прочими бодрящими напитками и начинаем день с традиционной порции позитива от «Одесской жизни».
И сегодня давайте-ка наведаемся к доктору… Нет-нет, шоб вы, конечно, все были здоровы! Доктор понадобился нашей знакомой Сарочке. И кажется, со своей непростой задачей он вполне справился:
– Мы вчера с Сарочкой ходили в поликлинику. Там врач в две минуты вылечил все ее болезни!
– Шо?! Это как?
– Да просто сказал ей, шо все болезни – признак приближающейся старости…
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