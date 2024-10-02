Анекдот дня: як довго Рабинович не питиме алкоголь

Усіх з добрим ранком і екватором робочого тижня! І нехай цей день стане більш вдалим, більш щасливим, більш плідним, більш (потрібне підставити)! І давайте, як водиться, почнемо день із порції позитиву від «Одеського життя».
До речі, а ви знаєте, яке чудове свято сьогодні? День тверезості та відмови від алкоголю! І, відповідно, ранкова порція анекдотів у нас буде не аби яка, а тематична:
Рабінович повертається додому з поліклініки та каже дружині:
– Лікар мені сказав: «Алкоголь категорично!» Я його запитав: Надовго? Він відповів: «Поки що назавжди!»
***
– Офіціанте! Здається, я вистачив зайвого. Принесіть щось протверезне.
– Будь ласка: рахунок.
***
По одеському аеропорту жінка тягне п’яного чоловіка:
– Яша, у мене, таки, закипають мізки від думки, як тебе дотягти додому …
– Розочко, я маю бажання дізнатися, де ми знаходимося?
– В аеропорту!
– Розочко, а шо ми, таки, робимо в аеропорту?
– Шо, шо. Ми ж із Єгипту повертаємось!
– Та ти шо… Ну і як там?
***
Приходить хлопчик у магазин:
– Дайте мені пляшку горілки!
Продавець:
– Не дам, малий ще!
– Та мене батько послав!
– Ну, послав, то що тепер – напиватися через це?
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