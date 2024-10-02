Анекдот дня: як довго Рабинович не питиме алкоголь

До речі, а ви знаєте, яке чудове свято сьогодні? День тверезості та відмови від алкоголю! І, відповідно, ранкова порція анекдотів у нас буде не аби яка, а тематична:

Рабінович повертається додому з поліклініки та каже дружині:

– Лікар мені сказав: «Алкоголь категорично!» Я його запитав: Надовго? Він відповів: «Поки що назавжди!»

***

– Офіціанте! Здається, я вистачив зайвого. Принесіть щось протверезне.

– Будь ласка: рахунок.

***

По одеському аеропорту жінка тягне п’яного чоловіка:

– Яша, у мене, таки, закипають мізки від думки, як тебе дотягти додому …

– Розочко, я маю бажання дізнатися, де ми знаходимося?

– В аеропорту!

– Розочко, а шо ми, таки, робимо в аеропорту?

– Шо, шо. Ми ж із Єгипту повертаємось!

– Та ти шо… Ну і як там?

***

Приходить хлопчик у магазин:

– Дайте мені пляшку горілки!

Продавець:

– Не дам, малий ще!

– Та мене батько послав!

– Ну, послав, то що тепер – напиватися через це?

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