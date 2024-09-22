Анекдот дня: Рабинович дивує друзів невичерпним оптимізмом

І сьогоднішні наші анекдоти – про оптимістів, які так і норовлять побачити добре у всьому, навіть, здавалося б, у найнеприємніших ситуаціях. І їм справді щастить, як, наприклад, Рабиновичу:

…Хоч би що трапилося, Рабинович мав звичай говорити: «Це ще нічого, могло бути й гірше!»

Одного разу друзі вирішили розповісти Рабиновичу таке, що не дозволило б йому вимовити цю фразу.

– Рабіновичу, ви чули, який жах трапився у Шварцмана?

– Ні, а що таке?

– Сьогодні він прийшов з роботи раніше за годину і застав свою дружину в ліжку з Хаймовичем.

Так він застрелив їх обох до смерті, а потім застрелився сам!

– Яке горе! Але це ще нічого, могло бути й гірше!

– Як? Що могло бути гіршим?!

– Якби він прийшов раніше не на годину, а на дві, то застрелив би мене…

***

Песиміст (сумно):

– Боже, як же все навкруги погано! Настільки погано, що гірше, здається, вже й бути не може!

Оптиміст (радісно):

– Може! Може!

***

Гороскоп на завтра:

В оптимістів буде все погано, але вони не помітять.

У песимістів буде все гаразд, але їм знову не сподобається.

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