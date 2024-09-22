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Анекдот дня: Рабинович дивує друзів невичерпним оптимізмом

Анекдот дня: Рабинович дивує друзів невичерпним оптимізмом

Усім привіт і з днем недільним! Радимо почати його з чашки кави, що бадьорить, і не менш бадьорих анекдотів від «Одеського життя». І тоді удача на весь день і позитивний настрій вам будуть, безсумнівно, забезпечені!

І сьогоднішні наші анекдоти – про оптимістів, які так і норовлять побачити добре у всьому, навіть, здавалося б, у найнеприємніших ситуаціях. І їм справді щастить, як, наприклад, Рабиновичу:

…Хоч би що трапилося, Рабинович мав звичай говорити: «Це ще нічого, могло бути й гірше!»
Одного разу друзі вирішили розповісти Рабиновичу таке, що не дозволило б йому вимовити цю фразу.
– Рабіновичу, ви чули, який жах трапився у Шварцмана?
– Ні, а що таке?
– Сьогодні він прийшов з роботи раніше за годину і застав свою дружину в ліжку з Хаймовичем.
Так він застрелив їх обох до смерті, а потім застрелився сам!
– Яке горе! Але це ще нічого, могло бути й гірше!
– Як? Що могло бути гіршим?!
– Якби він прийшов раніше не на годину, а на дві, то застрелив би мене…

Психолог та алкоголь

***
Песиміст (сумно):
– Боже, як же все навкруги погано! Настільки погано, що гірше, здається, вже й бути не може!
Оптиміст (радісно):
– Може! Може!

***
Гороскоп на завтра:
В оптимістів буде все погано, але вони не помітять.
У песимістів буде все гаразд, але їм знову не сподобається.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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