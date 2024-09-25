Анекдот дня: яке воно – життя без матюка?

І сьогодні ми дізнаємося, які цікаві курси закінчила Софа, чи вірить Фіма у кохання з першого погляду і що зрозуміла про себе Сара:

– Софа, де ти пропадала стільки днів?

– Ходила на курси “Життя без матюка”!

– Ну і як?

– Роздратована… Ідіть геть…

***

– Фіма, ти віриш у кохання з першого погляду?

– У моєму віці вже зір підводить. Щупати треба.

***

Сара зрозуміла, що треба худнути, коли провалилася у відкритий люк… І не впала.

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