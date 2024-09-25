Анекдот дня: яке воно – життя без матюка?

Всім привіт і з екватором робочого тижня! А щоб удача сьогодні вас таки не покидала і робота працювалася успішно, і начальство не особливо діставало і (потрібне підставити), почніть день з порції наших анекдотів.
І сьогодні ми дізнаємося, які цікаві курси закінчила Софа, чи вірить Фіма у кохання з першого погляду і що зрозуміла про себе Сара:
– Софа, де ти пропадала стільки днів?
– Ходила на курси “Життя без матюка”!
– Ну і як?
– Роздратована… Ідіть геть…
***
– Фіма, ти віриш у кохання з першого погляду?
– У моєму віці вже зір підводить. Щупати треба.
***
Сара зрозуміла, що треба худнути, коли провалилася у відкритий люк… І не впала.
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