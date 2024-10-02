Анекдот дня: как долго Рабинович не будет пить алкоголь

Кстати, а вы знаете, какой замечательный праздник сегодня? День трезвости и отказа от алкоголя! И, соответственно, утренняя порция анекдотов у нас будет не абы какая, а тематическая:

Рабинович возвращается домой из поликлиники и говорит жене:

– Доктор мне сказал: «Алкоголь категорически!» Я его спросил: «Надолго?» Он ответил: «Пока навсегда!»

***

– Официант! Кажется, я хватил лишнего. Принесите что-нибудь отрезвляющего.

– Пожалуйста: счет.

***

По одесскому аэропорту женщина тащит пьяного мужика:

– Яша, у меня, таки, закипают мозги от мысли, как тебя дотащить до дому…

– Розочка, я имею желание узнать, где мы находимся?

– В аэропорту!

– Розочка, а шо мы, таки, делаем в аэропорту?

– Шо, шо. Мы ж из Египту возвращаемся!

– Та ты шо… Ну, и как там?

***

Приходит мальчик в магазин:

– Дайте мне бутылку водки!

Продавец:

– Не дам, мал еще!

– Да меня отец послал!

– Ну, послал, так что же теперь – напиваться из-за этого?

Хотите больше анекдотов?