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Анекдот дня: как долго Рабинович не будет пить алкоголь

Анекдот дня: как долго Рабинович не будет пить алкоголь

Всех с добрым утром и экватором рабочей недели! И пускай этот день станет более удачным, более счастливым, более плодотворным, более (нужное подставить)! И давайте, как водится, начнем день с порции позитива от «Одесской жизни».

Кстати, а вы знаете, какой замечательный праздник сегодня? День трезвости и отказа от алкоголя! И, соответственно, утренняя порция анекдотов у нас будет не абы какая, а тематическая:

Рабинович возвращается домой из поликлиники и говорит жене:
– Доктор мне сказал: «Алкоголь категорически!» Я его спросил: «Надолго?» Он ответил: «Пока навсегда!»

***
– Официант! Кажется, я хватил лишнего. Принесите что-нибудь отрезвляющего.
– Пожалуйста: счет.

Анекдот про алкоголь

***
По одесскому аэропорту женщина тащит пьяного мужика:
– Яша, у меня, таки, закипают мозги от мысли, как тебя дотащить до дому…
– Розочка, я имею желание узнать, где мы находимся?
– В аэропорту!
– Розочка, а шо мы, таки, делаем в аэропорту?
– Шо, шо. Мы ж из Египту возвращаемся!
– Та ты шо… Ну, и как там?

***
Приходит мальчик в магазин:
– Дайте мне бутылку водки!
Продавец:
– Не дам, мал еще!
– Да меня отец послал!
– Ну, послал, так что же теперь – напиваться из-за этого?

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Редакция ПРОФИЛЬ
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