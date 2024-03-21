Анекдот дня: як Боря вирішив господарем у домі стати

…Хто у домі хазяїн? Таким питанням став герой нашого сьогоднішнього анекдоту. І що ж із цього вийшло?

Боря читає книгу під назвою «Як стати хазяїном у домі». Натхненний, він біжить на кухню і тицяє у Фірочку пальцем:

– З цього моменту моє слово – закон! Увечері приготуєш мені розкішну вечерю, а потім зробиш ванну, щоб я таки міг розслабитися. Потреш мені спину і подаси халат. Потім зробиш мені масаж. І вгадай, хто потім мене одягатиме і зачісуватиме?

– Тю, а що тут гадати — співробітник похоронного бюро!

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