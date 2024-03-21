Анекдот дня: як Боря вирішив господарем у домі стати

Усіх з доброго ранку четверга! Так, ще не п’ятниця, але й цей день, сподіваємось, виявиться для нас добрим. А щоб позитивний настрій супроводжував вас весь день, радимо зранку раніше «підзарядитись» за допомогою анекдоту від «Одеського життя».
…Хто у домі хазяїн? Таким питанням став герой нашого сьогоднішнього анекдоту. І що ж із цього вийшло?
Боря читає книгу під назвою «Як стати хазяїном у домі». Натхненний, він біжить на кухню і тицяє у Фірочку пальцем:
– З цього моменту моє слово – закон! Увечері приготуєш мені розкішну вечерю, а потім зробиш ванну, щоб я таки міг розслабитися. Потреш мені спину і подаси халат. Потім зробиш мені масаж. І вгадай, хто потім мене одягатиме і зачісуватиме?
– Тю, а що тут гадати — співробітник похоронного бюро!
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