Анекдот дня: Ізя слухає Сарочку з відкритим ротом

Усіх з доброго ранку понеділка! І та не виявиться він днем не важким, а якщо не надто вже легким, то хоча б продуктивним!
А ще побажаємо ми вам благополуччя і миру у ваших сім’ях. Як цього досягти? Ну, хоч би уважно вислуховувати своїх рідних, коханих та близьких. А ось вам і наочний приклад:
Ізя завжди слухає свою Сарочку з відкритим ротом… Щоб тиск на барабанні перетинки зовні та зсередини був однаковим!
А ще ми маємо такі анекдоти:
- Як Сарочці готування набридло;
- Як Ізя та Сара обирають на чому їхати додому;
- Який подарунок хоче Ізя на День народження?
- Як стати ідеальним чоловіком;
- Сара скаржиться чоловікові, що погладшала.