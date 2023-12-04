Анекдот дня: Ізя слухає Сарочку з відкритим ротом

А ще побажаємо ми вам благополуччя і миру у ваших сім’ях. Як цього досягти? Ну, хоч би уважно вислуховувати своїх рідних, коханих та близьких. А ось вам і наочний приклад:

Ізя завжди слухає свою Сарочку з відкритим ротом… Щоб тиск на барабанні перетинки зовні та зсередини був однаковим!

А ще ми маємо такі анекдоти: