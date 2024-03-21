Анекдот дня: как Боря решил хозяином в доме стать

Всех с добрым утром четверга! Да, еще не пятница, но и этот день, надеемся, окажется для нас весьма хорошим. А чтоб позитивный настрой сопровождал вас весь день, советуем с утра пораньше «подзарядиться» при помощи анекдота от «Одесской жизни».
…Кто в доме хозяин? Таким вопросом задался герой нашего сегодняшнего анекдота. И что же из этого вышло?
Боря читает книгу под названием «Как стать хозяином в доме». Вдохновлённый, он бежит на кухню и тычет в Фирочку пальцем:
– С этого момента моё слово – закон! Вечером приготовишь мне роскошный ужин, а потом сделаешь ванну, шобы я таки мог расслабиться. Потрёшь мне спину и подашь халат. Потом сделаешь мне массаж. И угадай, кто потом будет меня одевать и причёсывать?
– Тю, а шо тут гадать — сотрудник похоронного бюро!
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