Анекдот дня: как Боря решил хозяином в доме стать

…Кто в доме хозяин? Таким вопросом задался герой нашего сегодняшнего анекдота. И что же из этого вышло?

Боря читает книгу под названием «Как стать хозяином в доме». Вдохновлённый, он бежит на кухню и тычет в Фирочку пальцем:

– С этого момента моё слово – закон! Вечером приготовишь мне роскошный ужин, а потом сделаешь ванну, шобы я таки мог расслабиться. Потрёшь мне спину и подашь халат. Потом сделаешь мне массаж. И угадай, кто потом будет меня одевать и причёсывать?

– Тю, а шо тут гадать — сотрудник похоронного бюро!

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