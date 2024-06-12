Анекдот дня: у чому причина самотності і кого привів додому Сема

Анекдот дня: у чому причина самотності і кого привів додому Сема

Всім привіт і доброго ранку! І нехай цей день стане спокійним, світлим (у всіх сенсах) та продуктивним.

А для зарядки позитивом на весь день нікому точно не завадить традиційна ранкова порція одеських анекдотів:

– Знаєш, Розо, я така самотня, – скаржиться одна подруга іншій.
– Тобто як це самотня? У тебе є і чоловік, і коханець.
– У тому вся справа. Вони постійно сподіваються один на одного.

Софочка , анекдот

***

Напередодні ввечері був такий туман, що Сема таки прийшов додому з чужою дружиною…

Моня одружився, анекдот

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