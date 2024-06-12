Анекдот дня: у чому причина самотності і кого привів додому Сема

Анекдот дня: чим Тітка Циля займається в Одесі Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі та заряджайтеся позитивом на весь день! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: шо пишуть та рекламують в Одесі Всім привіт і з початком нового робочого тижня! Шо, не раді?.. Та не переживайте – час летить дуже швидко, і тиждень пролетить непомітно… Головне – позитивний настрій мати, а вже з ним… (а тут можна потрібне підставити). ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: урок в одеській школі, або ким працює тато Яші Ранок добрий, одесити! Настрій недільний? І це добре. У такому разі нам залишається лише побажати, щоб цей день пройшов для вас гладко, як по маслу, кави ароматної і бадьорої, та й булочок до неї свіжих і хрустких. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чому Фіма досі не одружився Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ