Анекдот дня: Фіма радить Розочці «не мокнути носом»

Анекдот дня: Фіма радить Розочці «не мокнути носом»

Доброго ранку, Одесо! Так, знаємо-знаємо, що для когось воно зовсім не таке, як напевно хотілося б… Але все ж таки ми вам порадимо не сумувати, не розкисати, ну, або не мокнути носом! Адже все погане рано чи пізно (воно, звичайно, краще рано, ніж пізно) має властивість закінчуватися.

А один із найкращих способів підняти собі настрій та зарядитися порцією позитиву на цілий день – прочитати наш традиційний одеський анекдот:

– Фіма! У цьому світі стало неможливо жити!
– Трояндочка, перестаньте мокнути носом… Воно, звичайно, так! Але більше ніде…

Всі добре

Як справи щодо -Одеси

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