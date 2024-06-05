Анекдот дня: Фіма радить Розочці «не мокнути носом»

А один із найкращих способів підняти собі настрій та зарядитися порцією позитиву на цілий день – прочитати наш традиційний одеський анекдот:

– Фіма! У цьому світі стало неможливо жити!

– Трояндочка, перестаньте мокнути носом… Воно, звичайно, так! Але більше ніде…

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