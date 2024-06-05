Анекдот дня: Фіма радить Розочці «не мокнути носом»

Доброго ранку, Одесо! Так, знаємо-знаємо, що для когось воно зовсім не таке, як напевно хотілося б… Але все ж таки ми вам порадимо не сумувати, не розкисати, ну, або не мокнути носом! Адже все погане рано чи пізно (воно, звичайно, краще рано, ніж пізно) має властивість закінчуватися.
А один із найкращих способів підняти собі настрій та зарядитися порцією позитиву на цілий день – прочитати наш традиційний одеський анекдот:
– Фіма! У цьому світі стало неможливо жити!
– Трояндочка, перестаньте мокнути носом… Воно, звичайно, так! Але більше ніде…
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