Анекдот дня: що Фіра думає за самотність

Доброго ранку, життєрадісні (чи не так?) одесити! Напевно, багато хто відзначав День закоханих і отримував привітання та подарунки від своїх коханих. Але як бути тим, у кого коханих немає? Занепадати духом і впадати у відчай? У жодному разі, впевнене «Одеське життя»!
Можливо, не всі знають, але й одиночки мають своє свято – День самотності – і відзначати його можна (а комусь навіть потрібно!) саме сьогодні. А розпочинати можна вже зараз – з нашого традиційного одеського анекдоту.
І спочатку давайте розберемося: а, власне, що таке самотність? Що про це знає одеситка Фіра?
– Послухай, Фіро, а самотність – це коли тебе покинули?
– Самотність, Софочка, це коли тебе нема кому забрати з моргу. Решта – це так, тимчасові труднощі.
Мало одного анекдоту? Такі вам сюди:
- Навіщо Соні кактуси на вікні;
- Як Сема за Цілечкою нудьгує;
- Що не так з одруженням Фими;
- Сарочка хоче на Мальдіви;
- Моні пояснили, що таке старість.