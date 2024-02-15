Анекдот дня: що Фіра думає за самотність

Можливо, не всі знають, але й одиночки мають своє свято – День самотності – і відзначати його можна (а комусь навіть потрібно!) саме сьогодні. А розпочинати можна вже зараз – з нашого традиційного одеського анекдоту.

І спочатку давайте розберемося: а, власне, що таке самотність? Що про це знає одеситка Фіра?

– Послухай, Фіро, а самотність – це коли тебе покинули?

– Самотність, Софочка, це коли тебе нема кому забрати з моргу. Решта – це так, тимчасові труднощі.

Мало одного анекдоту? Такі вам сюди: