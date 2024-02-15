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Анекдот дня: що Фіра думає за самотність

Анекдот дня: що Фіра думає за самотність

Доброго ранку, життєрадісні (чи не так?) одесити! Напевно, багато хто відзначав День закоханих і отримував привітання та подарунки від своїх коханих. Але як бути тим, у кого коханих немає? Занепадати духом і впадати у відчай? У жодному разі, впевнене «Одеське життя»!

Можливо, не всі знають, але й одиночки мають своє свято – День самотності – і відзначати його можна (а комусь навіть потрібно!) саме сьогодні. А розпочинати можна вже зараз – з нашого традиційного одеського анекдоту.

І спочатку давайте розберемося: а, власне, що таке самотність? Що про це знає одеситка Фіра?

– Послухай, Фіро, а самотність – це коли тебе покинули?

– Самотність, Софочка, це коли тебе нема кому забрати з моргу. Решта – це так, тимчасові труднощі.

Безжурна одиначка

Плани на майбутнє

Мало одного анекдоту? Такі вам сюди:

 

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Редакція ПРОФІЛЬ

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