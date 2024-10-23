Анекдот дня: у чому перевага професії патологоанатома

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Самуїл Мойсейович Канцельбоген все життя пропрацював патологоанатомом і завдяки цій чудовій професії його онук Боренька назавжди відвчив класного керівника вимовляти фразу:

– А голову ти вдома не забув?

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– Абраме, нам потрібно купити штори у ванну. Навпроти нас гуртожиток, молоді хлопці можуть підглядати.

– Навіщо ці зайві витрати, Сарочка? Вони тебе раз побачать, самі штори куплять.

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– Цілечко, от тільки не треба на міні постійно кричати! Це таки мене сильно ображає!

– Моня, таки сильніше природи я тебе вже образити не зможу!

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