Анекдот дня: у чому перевага професії патологоанатома

Всім привіт та відмінного настрою! Почніть день з посмішки, незважаючи й не дивлячись, тим більше, що й погода за вікном вирішила нас трохи порадувати (ну, чи осінь вирішила, що вона таки літо, хто знає). А якщо з настроєм щось не так, вам, безперечно, допоможе наш ранковий «антидепресант» – порція неперевершеного одеського гумору:
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Самуїл Мойсейович Канцельбоген все життя пропрацював патологоанатомом і завдяки цій чудовій професії його онук Боренька назавжди відвчив класного керівника вимовляти фразу:
– А голову ти вдома не забув?
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– Абраме, нам потрібно купити штори у ванну. Навпроти нас гуртожиток, молоді хлопці можуть підглядати.
– Навіщо ці зайві витрати, Сарочка? Вони тебе раз побачать, самі штори куплять.
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– Цілечко, от тільки не треба на міні постійно кричати! Це таки мене сильно ображає!
– Моня, таки сильніше природи я тебе вже образити не зможу!
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