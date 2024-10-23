Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: в чем преимущество профессии патологоанатома

Анекдот дня: в чем преимущество профессии патологоанатома

Всем привет и отличного настроения! Начните день с улыбки, несмотря и не взирая, тем более что и погода за окном решила нас немного порадовать (ну, или осень решила, что она таки лето, кто знает). А если с настроением что-то не так, вам несомненно, поможет наш утренний «антидепрессант» – порция непревзойденного одесского юмора:

***
Самуил Моисеевич Канцельбоген всю жизнь проработал патологоанатомом и благодаря этой прекрасной профессии его внук Боренька навсегда отучил классного руководителя произносить фразу:
– А голову ты дома не забыл?!

***
– Абрам, нам нужно купить шторы в ванную. Напротив нас общежитие, молодые парни могут подсматривать.
– Зачем эти лишние расходы, Сарочка? Они тебя раз увидят, сами шторы купят.

Роза и Степан

***
– Цилечка, вот только не надо на мине постоянно кричать! Это таки мине сильно обижает!
– Моня, таки сильнее природы я тебя уже обидеть не смогу!

Софв и обед

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Редакция ПРОФИЛЬ
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