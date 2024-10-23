Анекдот дня: в чем преимущество профессии патологоанатома

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Самуил Моисеевич Канцельбоген всю жизнь проработал патологоанатомом и благодаря этой прекрасной профессии его внук Боренька навсегда отучил классного руководителя произносить фразу:

– А голову ты дома не забыл?!

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– Абрам, нам нужно купить шторы в ванную. Напротив нас общежитие, молодые парни могут подсматривать.

– Зачем эти лишние расходы, Сарочка? Они тебя раз увидят, сами шторы купят.

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– Цилечка, вот только не надо на мине постоянно кричать! Это таки мине сильно обижает!

– Моня, таки сильнее природы я тебя уже обидеть не смогу!

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