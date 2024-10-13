Анекдот дня: чому у Абраші на лобі пластир

Доброго ранку, одесити і не тільки! Як відомо, неділя – чудовий привід для виспатися, наїстися смаколиків, приємно провести час, сходити на море чи кудись там ще, загалом, як слід відпочити. А щоб відпочинок вдався, почніть день із порції позитиву від «Одеського життя».
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– Все мамо, я не можу так більше! У нас із Йосею суцільні скандали! Я переїжджаю жити до тебе.
– Ні, доню, він має заплатити за свої помилки. І тому я переїжджаю жити до вас.
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– Абрашо, у тебе пластир на лобі. Чи це виробнича травма?
– Ні. Хотів сказати Сарочці, що суп у неї не смачний, а дуже смачний, але не встиг закінчити фразу.
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– Фіма, а де мій велотренажер?
– Викинув його! Замучила ця тупа ілюзія того, що ти таки їдеш…
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