Анекдот дня: чому у Абраші на лобі пластир

***

– Все мамо, я не можу так більше! У нас із Йосею суцільні скандали! Я переїжджаю жити до тебе.

– Ні, доню, він має заплатити за свої помилки. І тому я переїжджаю жити до вас.

***

– Абрашо, у тебе пластир на лобі. Чи це виробнича травма?

– Ні. Хотів сказати Сарочці, що суп у неї не смачний, а дуже смачний, але не встиг закінчити фразу.

***

– Фіма, а де мій велотренажер?

– Викинув його! Замучила ця тупа ілюзія того, що ти таки їдеш…

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