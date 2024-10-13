Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: чому у Абраші на лобі пластир

Анекдот дня: чому у Абраші на лобі пластир

Доброго ранку, одесити і не тільки! Як відомо, неділя – чудовий привід для виспатися, наїстися смаколиків, приємно провести час, сходити на море чи кудись там ще, загалом, як слід відпочити. А щоб відпочинок вдався, почніть день із порції позитиву від «Одеського життя».

***
– Все мамо, я не можу так більше! У нас із Йосею суцільні скандали! Я переїжджаю жити до тебе.
– Ні, доню, він має заплатити за свої помилки. І тому я переїжджаю жити до вас.

Анекдот про гречку

***
– Абрашо, у тебе пластир на лобі. Чи це виробнича травма?
– Ні. Хотів сказати Сарочці, що суп у неї не смачний, а дуже смачний, але не встиг закінчити фразу.

Анекдот про Седьмо

***
– Фіма, а де мій велотренажер?
– Викинув його! Замучила ця тупа ілюзія того, що ти таки їдеш…

Хочете більше анекдотів? Такі вам сюди:

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