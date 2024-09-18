Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: чому по Преображенській пробка

Анекдот дня: чому по Преображенській пробка

З добрим ранком, одесити! І нехай за вікном не дуже ясно, нехай ясно і сонячно буде у вас в душі. Ну а якщо щось пішло не так, то вже ми вам гарантовано допоможемо!

Почніть день із посмішки та «підзарядки» позитивом від нашої порції одеських анекдотів:

– Цилю Марківно, благаю! Закривайте фіранки, коли переодягаєтеся!
– А шо?
– А то! По Преображенській пробки, трамваї йти не можуть, стільки зацікавлених за вас!

***
Мадам Марік мріє, щоб чоловік узяв її на руки, кинув на ліжко і… Прибрав увесь будинок, поки вона спить.

Дав дружині відпочити

***
Синуля Монечка покарано і поставлено в кут.
– Мамо, вам не здається, що ви мене якось неправильно караєте?
– Ні!
– А ось і дарма! Ось стоїть дитина в кутку і погано думає за батьків. А воно вам потрібне?

У тнас таки є й інші анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ
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