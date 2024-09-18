Анекдот дня: чому по Преображенській пробка

З добрим ранком, одесити! І нехай за вікном не дуже ясно, нехай ясно і сонячно буде у вас в душі. Ну а якщо щось пішло не так, то вже ми вам гарантовано допоможемо!
Почніть день із посмішки та «підзарядки» позитивом від нашої порції одеських анекдотів:
– Цилю Марківно, благаю! Закривайте фіранки, коли переодягаєтеся!
– А шо?
– А то! По Преображенській пробки, трамваї йти не можуть, стільки зацікавлених за вас!
***
Мадам Марік мріє, щоб чоловік узяв її на руки, кинув на ліжко і… Прибрав увесь будинок, поки вона спить.
***
Синуля Монечка покарано і поставлено в кут.
– Мамо, вам не здається, що ви мене якось неправильно караєте?
– Ні!
– А ось і дарма! Ось стоїть дитина в кутку і погано думає за батьків. А воно вам потрібне?
У тнас таки є й інші анекдоти: