Анекдот дня: чому по Преображенській пробка

Почніть день із посмішки та «підзарядки» позитивом від нашої порції одеських анекдотів:

– Цилю Марківно, благаю! Закривайте фіранки, коли переодягаєтеся!

– А шо?

– А то! По Преображенській пробки, трамваї йти не можуть, стільки зацікавлених за вас!

***

Мадам Марік мріє, щоб чоловік узяв її на руки, кинув на ліжко і… Прибрав увесь будинок, поки вона спить.

***

Синуля Монечка покарано і поставлено в кут.

– Мамо, вам не здається, що ви мене якось неправильно караєте?

– Ні!

– А ось і дарма! Ось стоїть дитина в кутку і погано думає за батьків. А воно вам потрібне?

У тнас таки є й інші анекдоти: