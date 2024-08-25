Анекдот дня: як Моня на голу даму дивився

І сьогодні ми заглянемо в одеську комуналку, а також разом із Рабиновичем побуваємо у відділі кадрів та у магазині головних уборів:

…Одеська комунальна квартира. Повна й немолода Сара Львівна, прихопивши рушник, вирушає у спільну ванну, щоб прийняти душ.

Через деякий час, миючи волосся, вона піднімає голову нагору і з величезним здивуванням бачить, що в віконці між кухнею та ванною стирчить голова її сусіда Мойсея Яковича.

– Моня! – узявшись у боки і прийнявши спокусливу позу, каже Сара Львівна. – Ви чого це на мене свої вічка вилупили? Так ви ніколи в своєму житті не спостерігали голої дами?

– Ой, Сара Львівно, та навіщо ви мені потрібні! – обурено каже у відповідь сусід. – Я просто дивлюся, чиїм шампунем ви користуєтеся!

***

Розмова у відділі кадрів:

– Рабіновичу, де ви хочете працювати?

– В Уряді!

– Ви що, ідіот?

– А це обов’язкова умова?

***

Одеса. Молодик заходить в магазин головних уборів. Довго вибирає, і, нарешті, каже:

– Дайте мені подивитись ту кепочку.

Старий єврей за прилавком повертається і дає прошений товар, після чого відвертається від покупця і продовжує займатися своєю справою.

Покупець приміряє кепку, виглядає у дзеркало. В цей час єврей повертається знову до прилавка і так перелякано каже:

– А де цей жлоб, що просив у мене кепочЬку????

Здивований покупець:

– То це я…

Продавець:

– Граф, вилитий граф, щоб я так жив!!!

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