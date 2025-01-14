Продам сценарій фільму «Санта Барбара».

Самовивіз з Одеси.

Два одесити розмовляють.

— Ці американці зовсім з глузду з’їхали, зовсім збожеволіли на своєму здоров’ї. Ось сусідка вийшла заміж за американця, тепер він вчить її як займатися «safe sex».

— А це як? — Каже другий одесит.

— Дуже просто, він спить в одній кімнаті, а вона — в іншій.

— Те, що це безпечно, він їй вже довів, тепер намагається довести, що це секс.

Зустрічаються два одесити.

— Як справи?

— А що, ти вже знаєш?!?!?!

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