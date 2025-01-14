Продам сценарій фільму «Санта Барбара».
Самовивіз з Одеси.
Два одесити розмовляють.
— Ці американці зовсім з глузду з’їхали, зовсім збожеволіли на своєму здоров’ї. Ось сусідка вийшла заміж за американця, тепер він вчить її як займатися «safe sex».
— А це як? — Каже другий одесит.
— Дуже просто, він спить в одній кімнаті, а вона — в іншій.
— Те, що це безпечно, він їй вже довів, тепер намагається довести, що це секс.
Зустрічаються два одесити.
— Як справи?
— А що, ти вже знаєш?!?!?!
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