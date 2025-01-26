Ну, то что воскресенье – день отдыха, конечно знают все. Но многие ли знают, как провести этот день правильно, ну то есть отдохнуть культурно, так сказать? А вот героиня нашей сегодняшней истории (да-да, сегожня у нас опять не просто анекдот, а таки целая одесская история) точно знает. Давайте узнаем и мы. И для этого снова заглянем в дом нашей доброй знакомой Лары:

– Мама, а шо надо делать в воскресенье?

– В воскресенье нужно отдыхать.

– Шо совсем?

– Щас! Размечталась. В воскресенье очень насыщенный день. Утром наводишь марафет. Сначала на себя, потом на Борюсика и идёте дружно, вдвох, держась за руки и делая вид, шо вИ друг друга любите.

– А куда идти?

– Лара! Куда ходит приличная семья по воскресеньям? Явно, шо не туда, куда… посылают. А ходЮт в приличное место. На людей посмотреть и себя показать. Берешь в руки корзинку и пару торбочек для Борюсика. Борюсику в руки список с продуктами – пусть вИчеркивает, хоть какой-то толк с него будет. И вперёд… За впечатлениями.

– Я думала, что список у меня должен быть.

– В твоём возрасте список у тебя должен быть в голове. Тренируй память.

– Та….базар. Я думала про культурные мероприятия. Там… Кино, театр…

– Лара, какое кино-театр в воскресенье в 9 утра? В кино и театр в воскресенье после 18-ти!

– Но нам уже больше 18-ти!

– Я не про возраст. Я про время… На часах. С утра культурный поход на базар, потом культурный расклад продуктов по холодильнику и сусекам, потом обед. После обеда часик можно покемарить… Борюсику.

– Почему Борюсику? А мне?

– А тебе нужно в это время подготовиться к вечернему променаду… для погулять. Тут уже есть выбор. Или в кино, или в театр, или просто подышать свежим воздухом.

– Ничего себе…. Вы ж сказали, что в воскресенье нужно отдыхать. А тут в один день столько дел, как на всю рабочую неделю…. Отдыхать то когда?

– А вот в понедельник пойдешь на работу и будешь отдыхать.

– И шо…ВИ так прожили всю жизнь?

– Шо значит «прожили». Я и сейчас ещё ого-го…. Делаю всё тоже самое, что и раньше… Только медленнее. И с памятью слабовато стало, нужно записывать. О! Де мои записи на сегодня? Вот они. Пункт первый из столбика «Важное»… «Ларе вставить мозги» – ставлю птичку. Пункт второй – позвонить Циле. О! Всё, Ларочка, у мИня есть важные дела!..

Марина ГАРНИК

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