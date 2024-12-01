Анекдот дня: що може встигнути чоловік, доки дружина наводить марафет

***

Поки дружина фарбувалась перед дзеркалом, Моня встиг: з’їсти бутерброд з краківською ковбасою, випити дві чашки чаю, почистити зуби, висмикнути три волосинки з ніздрі, прочитати сторінку з «Рокових яєць», поміняти шнурки на туфлях, доїсти краківську, втомитися, подрімати у кріслі… А потім пішов дощ, і дружина передумала йти в жовтій сукні, як збиралася, і почала підбирати одяг по погоді. А краківська в хаті скінчилася. І Моня, не знаючи, чим себе зайняти, випив пляшку горілки з холодильника і вимкнувся.

– Скотіна, сам запропонував сходити в музей! – плакала дружина.

***

Як казала тітка Фіра:

– Запам’ятай, Сарочка, шо я тобі скажу! Прибити полицю можна і попросити сусіда. А от накричати, що криво прибита – тут, таки, чоловік потрібен!

***

– Сара, вибиратимете собі чоловіка, згадайте, таки, мого Моню! Він уміє набійку прибити, пральну машину полагодити, табурет відремонтувати… Ніколи не виходите заміж за таку людину! У вас просто не буде нічого нового!

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