І сьогодні ми побуваємо на кухні у Цілі, в одеській аптеці, а також дізнаємося, чому Ісаак Мойсейович не дає порад:
– Циличка, навіщо ти завжди перед тим, як варити сосиски, обрізаєш їх біля кінчика?
– Так завжди робила моя мати. Піди та спитай у неї.
– Ідо Львівно, а ви навіщо обрізаєте сосиски перед варінням?
– Так мене вчила моя мати. Подзвони їй, і сам у неї спитай.
– Кене Лейбівно, це вас Яша турбує. Так, чоловік вашої внучки. Скажіть, а навіщо ваша дочка та онука обрізають сосиски перед варінням?
– Ви шо, досі користуєтесь моєю маленькою каструлькою?!
***
З аптеки навздогін за покупцем вибігає провізор:
– Мущино! Ми вам таки замість хлористого кальцію ціаністий калій продали!
– А яка різниця?
– Як яка? Дев’ять копійок до каси доплатіть!
***
В Одеській аптеці:
– У Вас є засіб для вирощування волосся?
– Є.
– Гарний?
– Та не те слово! Он бачите за касою людину з вусами? То це моя Сара! Вона намагалася відкрити пляшечку зубами.
***
– Ісааку Мойсейовичу, мені потрібна ваша порада!
– Софа, порад у мене краще не просити, тому що почуття гумору в мене сильніше відчуття жалості.
Мало анекдотів? Такі вам сюди:
- Про високі стосунки Фіми з його тещею;
- Що не так із зятем тітки Песі;
- Чому Ціля багато чим зобов’язана футболу.
Використана ілюстрація Ірини Бабиченко