І сьогодні ми побуваємо на кухні у Цілі, в одеській аптеці, а також дізнаємося, чому Ісаак Мойсейович не дає порад:

– Циличка, навіщо ти завжди перед тим, як варити сосиски, обрізаєш їх біля кінчика?

– Так завжди робила моя мати. Піди та спитай у неї.

– Ідо Львівно, а ви навіщо обрізаєте сосиски перед варінням?

– Так мене вчила моя мати. Подзвони їй, і сам у неї спитай.

– Кене Лейбівно, це вас Яша турбує. Так, чоловік вашої внучки. Скажіть, а навіщо ваша дочка та онука обрізають сосиски перед варінням?

– Ви шо, досі користуєтесь моєю маленькою каструлькою?!

***

З аптеки навздогін за покупцем вибігає провізор:

– Мущино! Ми вам таки замість хлористого кальцію ціаністий калій продали!

– А яка різниця?

– Як яка? Дев’ять копійок до каси доплатіть!

***

В Одеській аптеці:

– У Вас є засіб для вирощування волосся?

– Є.

– Гарний?

– Та не те слово! Он бачите за касою людину з вусами? То це моя Сара! Вона намагалася відкрити пляшечку зубами.

***

– Ісааку Мойсейовичу, мені потрібна ваша порада!

– Софа, порад у мене краще не просити, тому що почуття гумору в мене сильніше відчуття жалості.

Мало анекдотів? Такі вам сюди:

Використана ілюстрація Ірини Бабиченко