Анекдот дня: що робити, якщо холодець не застиг?

Повна Україна товаришів

Отже, напевно, багато господинь вже почали передсвяткові приготування, наприклад, приступили до приготування своїх «коронних» страв… Але що робити, якщо щось пішло не за планом? Невже це привід засмучуватися і впадати у відчай? Ось героїня нашої сьогоднішньої одеської історії так не думає:

– Мамо, а що робити, якщо він… він… він…

– Ларо, не реви. Він – займенник чоловічого роду. Так от! Жо-ден займенник! Тим більше! Чоловічого роду! Не може змусити жінку плакати. Зрозуміла?

– Так.

– Тепер конкретизуй. Хто, що, куди і навіщо?

– Він не застиг.

– Хто?

– Холодець.

– Чийний?

– В сенсі?

– В сенсі, хто варив?

– Ааа…. несподівано! А що, є різниця?

– Звісно. Якщо не застиг мій холодець – це одне рішення, якщо твій… інше, а якщо Нінчин, то це взагалі дурня на пісному маслі.

– Ааа. В цьому сенсі. А я думала «чийний» в тому плані, з кого зварили.

– Ну? Чийний?

– Та… Мій звісно. Не застиг. Але смачний.

– Холодець несмачний не буває. Борюсик в курсі?

– В курсі чого?

– Холодця.

– Він в курсі, що я його варю.

– Ну і правильно. Тонкощів йому знати не треба.

– Так що робити?

– Що, що… Зустрічати.

– Кого? Новий рік?

– Спочатку матір твою, в сенсі Борюсика, в сенсі мене. Я їду.

– Новий рік вже завтра.

– Ну правильно. Хороші гості приїжджають заздалегідь зі своєю закускою.

– А що у вас є?

– А що треба, то і є.

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