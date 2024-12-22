Анекдот дня: що відбувається на кухні у Лари?

І сьогодні нас чекає чергова історія з життя одеситів. Давайте-но зазирнемо на кухню Лари разом з її свекрухою і дізнаємося, що вона таке створила, щоб порадувати своїх близьких:

…Лара! Божечки, а що сталося з кухнею? Ти вирішила знайти торішній сніг? Або почала рити окопи для третьої світової війни? Ти шукала скарб? Що за квест? Що ти робила??? Го-то-ви-ла ї-сти!!! Я навіть боюся запитати назву страви. Це щось з області наукової фантастики, однозначно. Ні? А що? Латкес! Лара, а де ти взяла рЕцЕпт такого оригінального латкеса? Де? Серафима дала… Зрозуміло. Ця стара грымза зовсім берега поплутала. І де твій… латкес? Не бійся. Я пройшла через терни до зірок. Я все можу. Так. Зовні так собі… підошва. Давай вилку, буду вивчати внутрішній світ. Так. Лара, дитинко, ну що тобі сказати, щоб не образити твою тонку душевну організацію… Борюсику це їсти не давай. Його організація… душевна ще тонша, ніж твоя. І потім… навіщо нам загальна черга до вбиральні. А ось Серафиму можеш пригостити. Вона все одно животом мучиться…. Лара, де папірець з рЕцЕптом, будемо виправляти… Так. 4 штуки картоплі натерти на тертці. Правильно. Викласти на сито, щоб стекла зайва рідина. Теж правильно. + 2 яйця + сіль, перець + 1 чайна ложка крохмалю. Перемішати. І смажити на соняшниковій олії… Лара, вимий руки і своїм почерком допиши, що …плюс секретний інгредієнт! Дві ложки сметани. І!!! Лара! Одну цибулину! Або на тертці або на м’ясорубці. Але! Де ж порилася собака? Серафимин рецепт, в принципі, не такий вже й поганий. Ні, Лара! Твої руки нормальні. Ні! Вони з потрібного місця. І місце це теж нормальне. Я зрозуміла! Це винна картопля. Явно! Тобі підсунули несвіжу картоплю. Зрозуміла? Так всім і кажи. Неси Серафимі тарілочку. Та поклади побільше… все одно викидати…. Іди, іди. Я зварю каву, а то ще тут, на кухні прибирання генеральне треба зробити… І на вечерю щось придумати.

Марина ГАРНИК

Ілюстрація Ірини Бабиченко

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