Анекдот дня: навіщо купувати зайву сковорідку перед святом?

Ітак, до Нового року залишилося всього нічого… А точніше – менше тижня. І, напевно, ви вже приготували святкові подарунки своїм близьким. А сьогодні ми дізнаємося пораду мудрої одеситки, як дочекатися дійсно вартісного подарунка від люблячого чоловіка, а не якоїсь там банальної каструльки чи сковорідки… Читайте та беріть на озброєння!

– Мама, навіщо ви купили ще одну сковорідку? У нас цих сковорідок… Віз і маленька тачка.

– Лара, ти не знаєш життя. Сковорідок багато не буває.

– Ну давайте рахувати. Для м’яса, для риби… Для чого ще??? Для млинців. Ну і все!

– Драстуйте! Для смаженої картоплі потрібна велика сковорідка.

– Смажена картопля – це шкідлива їжа.

– Зате смачна. Для яєчні на два яйця потрібна мааааленька сковорідочка. І потім… Потім ще одна потрібна “про запас”.

– Мама, це називається не “про запас”, а занадто. Це вже перебір, це вже захла-мле-ння.

– Лара, слухай сюди. Скільки в році свят, на які жінка чекає подарунка. Скільки?

– Два. День народження і 8-е березня.

– О! І Новий рік. Так ось. Ти готуєшся до цих свят? Готуєшся. Чекаєш і сподіваєшся? О! І чекаєш і сподіваєшся. На що? О! На подарунок, на здійснення бажань. Ти чекаєш сковорідку? О! Ні. Не чекаєш. А адже її тобі можуть подарувати. Від усієї душі!!! Твій чоловік. Він же не знає… ситуації. А повинен. Тому потрібно купувати сковорідки і каструльки самій! Перед святом, щоб у нього і думки не виникло в цю сторону.

– Логіка! Залізна. Але! Навіщо мені стільки сковорідок… Три штуки в рік?

– А… буде зайва, мені подаруєш.

– На 8-е березня?

– Драстуйте! На прощену неділю. На 8-е березня я чекаю інший подарунок.

– Зрозуміло. До речі, а що вам подарувати… Під ялинку?

– Мені? Під ялинку? Мммм… А діда Мороза можна… хоч на пару днів?..

Марина ГАРНИК

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