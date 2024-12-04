Анекдот дня: що робити, якщо банк обікрали і що таке Біла вечеря?

А ви знаєте, що можна зробити, якщо банк обікрали? А що таке Біла вечеря? А який найстрашніший вид безробіття? Про це наші сьогоднішні анекдоти:

– Боря! Наш банк обікрали, вкрали таки два мільйони!

– Мойше, скажи репортерам, що вкрали три мільйони, нехай у цього поца дома буде дикий скандал!

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Одеса. Вечір. Ресторан… На естраду виходить господар закладу Соломон Кац і оголошує:

– А зараз Біла вечеря – дами пригощають кавалерів!

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У театрі жінка – сусідці по ряду:

– Тихіше, увертюра!

– Від увертюри і чую!

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Найстрашніший вид безробіття – непрацююча голова!

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