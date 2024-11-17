Анекдот дня: чим годують у ресторані Рабиновича

Яша, доїхавши до дому на таксі, виходить мовчки з машини і починає нишпорити по кишенях, а під ніс бурмоче:

– Чорт, здається, в машині гаманець випустив…

Почувши це, таксист натискає на газ і змотується.

Яша, дивлячись услід таксі, єхидно каже:

– А Рабінович не бреше, це правда працює…

***

– Скажіть, Рабиновичу, чи правда, що ви відкрили шикарний ресторан?

– Такі так.

– І у вас справді подають котлети з рябчика?

– Чому ні?

– Але це ж дуже затратно!

– Ну… Ми додаємо туди трохи конини.

– У якій пропорції?

– Все чесно, один до одного. Один рябчик – один кінь.

***

– Яша, а шо ви скажете за фігуру Сими?

– Ой, а шо тут моя думка? Таки раніше вона стежила за нею, а тепер просто спостерігає.

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