Анекдот дня: чим годують у ресторані Рабиновича

Доброго ранку, одесити і не тільки! Сподіваємося, що цей недільний день ви проведете якнайкраще: і відпочинете як треба, і можливо, хтозна, і в ресторан навідаєтеся, і на таксі покатаєтеся… Ну а якщо ні, то наші анекдоти вже точно почитаєте!
Яша, доїхавши до дому на таксі, виходить мовчки з машини і починає нишпорити по кишенях, а під ніс бурмоче:
– Чорт, здається, в машині гаманець випустив…
Почувши це, таксист натискає на газ і змотується.
Яша, дивлячись услід таксі, єхидно каже:
– А Рабінович не бреше, це правда працює…
***
– Скажіть, Рабиновичу, чи правда, що ви відкрили шикарний ресторан?
– Такі так.
– І у вас справді подають котлети з рябчика?
– Чому ні?
– Але це ж дуже затратно!
– Ну… Ми додаємо туди трохи конини.
– У якій пропорції?
– Все чесно, один до одного. Один рябчик – один кінь.
***
– Яша, а шо ви скажете за фігуру Сими?
– Ой, а шо тут моя думка? Таки раніше вона стежила за нею, а тепер просто спостерігає.
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