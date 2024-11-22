Анекдот дня: чого бажає Рабінович у банку

На одеській митниці.

— Що ви везете, громадянине Рабиновичу? Зброя, наркотики є?

— Зараз я подивлюся, просто мені мама валізу збирала…

Одеса. Привоз, Продавець — покупцю:

— Ви шо думаєте, я про свій товар брешу? Та я навіть говорю вам гірше, ніж воно є насправді!

Банк у Одесі. Службовець, відкривши віконце каси:

— Хочете щось?

Рабіновичу, дуже доброзичливо:

— Усіх благ!

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