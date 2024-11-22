Анекдот дня: чого бажає Рабінович у банку

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки – ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
На одеській митниці.
— Що ви везете, громадянине Рабиновичу? Зброя, наркотики є?
— Зараз я подивлюся, просто мені мама валізу збирала…
Одеса. Привоз, Продавець — покупцю:
— Ви шо думаєте, я про свій товар брешу? Та я навіть говорю вам гірше, ніж воно є насправді!
Банк у Одесі. Службовець, відкривши віконце каси:
— Хочете щось?
Рабіновичу, дуже доброзичливо:
— Усіх благ!
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