Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что делать если банк обокрали и что такое Белый ужин?

Анекдот дня: что делать если банк обокрали и что такое Белый ужин?

Всем привет и дня отличного! Итак, экватор рабочей недели, и заряд бодрости и позитива нам всем ох, как необходим. И если первое успешно обеспечит чашка крепкого ароматного кофе, то второе – несомненно порция одесского юмора от «Одесской жизни».

А вы знаете, что можно предпринять, если банк обокрали? А что такое Белый ужин? А какой самый страшный вид безработицы? Об этом – наши сегодняшние анекдоты:

– Боря! Наш банк обокрали, украли таки два миллиона!
– Мойша, скажи репортерам, шо украли три миллиона, пусть у этого поца дома будет дикий скандал!

Ограбление, карикатура

***
Одесса. Вечер. Ресторан… На эстраду выходит хозяин заведения Соломон Кац и объявляет:
– А сейчас Белый ужин – дамы угощают кавалеров!

Ужин

***
В театре женщина – соседке по ряду:
– Тише, увертюра!
– От увертюры и слышу!

***
Самый страшный вид безработицы – неработающая голова!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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