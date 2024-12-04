Анекдот дня: что делать если банк обокрали и что такое Белый ужин?

А вы знаете, что можно предпринять, если банк обокрали? А что такое Белый ужин? А какой самый страшный вид безработицы? Об этом – наши сегодняшние анекдоты:

– Боря! Наш банк обокрали, украли таки два миллиона!

– Мойша, скажи репортерам, шо украли три миллиона, пусть у этого поца дома будет дикий скандал!

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Одесса. Вечер. Ресторан… На эстраду выходит хозяин заведения Соломон Кац и объявляет:

– А сейчас Белый ужин – дамы угощают кавалеров!

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В театре женщина – соседке по ряду:

– Тише, увертюра!

– От увертюры и слышу!

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Самый страшный вид безработицы – неработающая голова!

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