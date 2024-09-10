Анекдот дня: яка на Привозі сьогодні риба

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
— Ізя, а ти таки знаєш, шо руки жінки повинні тремтіти від подарунків, ноги — від сексу, а серце — від палкого і пристрасного кохання?!
— Розочко, риба моя, а тебе не розірве від такого резонансу?!
В одеській аптеці:
— У вас є засіб для вирощування волосся?
— Є.
— Хороший?
— Не те слово! Ви бачите за касою людину з вусами? Так це моя Сарочка! Вона намагалася відкрити пляшечку зубами.
Одеса, Привоз:
— Щось у вас риба якась негарна, бліда?
— А шо ви хочете, мадам? Встала в море сьогодні рано, не встигла нафарбуватися…
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