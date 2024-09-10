Анекдот дня: яка на Привозі сьогодні риба

— Ізя, а ти таки знаєш, шо руки жінки повинні тремтіти від подарунків, ноги — від сексу, а серце — від палкого і пристрасного кохання?!

— Розочко, риба моя, а тебе не розірве від такого резонансу?!

В одеській аптеці:

— У вас є засіб для вирощування волосся?

— Є.

— Хороший?

— Не те слово! Ви бачите за касою людину з вусами? Так це моя Сарочка! Вона намагалася відкрити пляшечку зубами.

Одеса, Привоз:

— Щось у вас риба якась негарна, бліда?

— А шо ви хочете, мадам? Встала в море сьогодні рано, не встигла нафарбуватися…

У нас є й інші анекдоти: