Анекдот дня: що в шевця вночі трапляється із взуттям

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
Одеський швець запитує у клієнта:
— На коли вам потрібні ці туфлі?
— На вже!
— Ну, на вчора я вам таки не зроблю. Приходьте завтра після п’ятої…
Одеса.
— Ви не підкажете, де тут консульство?
— Якої країни?
— А яку ви таки порадите?
Один одеський швець завжди попереджав клієнтів:
— За старою шевською традицією, взуття, не забране до вечора, вночі пропивається!
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