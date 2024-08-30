Анекдот дня: що в шевця вночі трапляється із взуттям

Одеський швець запитує у клієнта:

— На коли вам потрібні ці туфлі?

— На вже!

— Ну, на вчора я вам таки не зроблю. Приходьте завтра після п’ятої…

Одеса.

— Ви не підкажете, де тут консульство?

— Якої країни?

— А яку ви таки порадите?

Один одеський швець завжди попереджав клієнтів:

— За старою шевською традицією, взуття, не забране до вечора, вночі пропивається!

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