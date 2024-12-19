Анекдот дня: что не так с зятем тети Песи

Анекдот дня: как Сёма и Софа к Новому году готовятся Всем привет-доброго ранку-шаломчик! Настроение, надеемся, отличное?.. Ну как это «не совсем»? Ведь и сегодня нас энергетики обещают таки порадовать… Со светом, говорят, аж целый день будем! А еще не забываем, что всего какие-то две недели – и вот он, Новый год! И таки надо начинать к нему готовиться… Прямо сегодня и даже сейчас – а помогут вам герои нашей сегодняшней одесско-юморной истории от одесситки Марины Гарник: ПОДРОБНЕЕ

Юная гимнастка из Затоки Саша Паскаль учится кататься на коньках с протезом (фото) Украинская гимнастка из Одесской области, 7-летняя Саша Паскаль, потерявшая ножку в результате ракетного удара россиян по Затоке в начале полномасштабной войны, стала на коньки и, несмотря на наличие протеза, начала осваивать азы фигурного катания. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: кто зашел в тихий одесский дворик Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь! ПОДРОБНЕЕ