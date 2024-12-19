Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что не так с зятем тети Песи

Анекдот дня: что не так с зятем тети Песи

Всех-всех с добрым утром! И отличного вам четвергового настроения! А чтобы день оказался удачным, начните его с минутки позитива от «Одесской жизни».

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…Одесский дворик. Тётя Песя рассказывает соседке про своего зятя…
– Хорошо одет. Причёсан. Помыт. Приятно пахнет. Ботинки блестят. Сволочь, в общем…

Фима, теща и муха

***
– Мойша, ты где?
– Географически или экономически?

***
– Яша! – кричала она. – Меня убивает одно: неизвестность! Ты можешь сгинуть на всю ночь, но даже из борделя отстучи телеграмму: «Мама, я жив!»

Маман

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Редакция ПРОФИЛЬ
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